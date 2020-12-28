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Ракурс
Обыски в Николаевском горсовете устроила полиция. Фото: Нацполиция

Обыски в Николаевском горсовете устроила полиция (ФОТО, ВИДЕО)

28 дек 2020, 20:04
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Обыски в Николаевском городском совете провели правоохранители в понедельник, 28 декабря.

Следственные действия состоялись на территории подрядной организации и в рабочих кабинетах чиновников горсовета. Руководителю отдела Департамента жилищно-коммунального хозяйства городского совета Николаева сообщили о подозрении. Об этом сообщила пресс-служба полиции Николаевской области.

Полицейские расследуют дело о присвоении денег из местного бюджета, которые были выделены на работы по обустройству парков, скверов и ремонту тротуарной плитки, которые выполняются на заказ коммунальщиков. Оказалось, что в октябре 2019 года подрядчики и вышеуказанный департамент заключили соглашение по капитальному ремонту сквера и территории Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова.

Однако выяснилось, что работы по этому договору проводились не в полном объеме, а общая их стоимость была завышена более чем на 200 тыс. грн.

Обыски в Николаевском горсовете устроила полиция. Фото: Нацполиция

Обыски в Николаевском горсовете устроила полиция. Фото: Нацполиция


Напомним, 17 декабря детективы Национального антикоррупционного бюро Украины пришли с обысками в одно из помещений Министерства культуры и информационной политики — Директорат культурного наследия и музеев.

Источник: Ракурс


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