Какие морепродукты больше всего загрязнены микропластиком. Фото: 4okean

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Ракурс

Самый высокий уровень загрязнения микропластиком среди морепродуктов содержится в мидиях и устрицах.

Исследователи рассмотрели более 50 отчетов о загрязнении рыб микропластика, ракообразных и моллюсков в период с 2014 по 2020 годы. Оказалось, что моллюски, а именно — мидии, устрицы и гребешки имеют наивысший уровень содержания микрочастиц пластика на грамм. Об этом говорится в научной работе, которая опубликована в журнале Environmental Health Perspectives.

Результаты исследования свидетельствуют, что моллюски содержат от нуля до 10,5 микропластика на грамм (МП/г), в то время как ракообразные — 0,1−8,6 МП/г. А рыбы вмещают в себе 0−2,9 МП/г. Ученые отмечают, что пока не установлено полное влияние микропластика на организм, но первоначальные результаты свидетельствуют, что вред все же существует.

Как известно, чаще всего моллюсков едят в Китае, Японии, Австралии, США и Канаде. Но больше всего таких животных с содержанием микропластика добывают у берегов Азии.

Напомним, ученые подсчитали, что на морском дне находится около 14 млн т микропластика, а загрязнение пластиком океанов является одной из ключевых причин глобального потепления.