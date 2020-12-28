Газопровод Nord Stream-2 построили в Германии. Фото: eurointegration.com.ua

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Участок газопровода «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне Германии уже построен.

Прокладка газопровода возобновилась в водах Германии в декабре. Прокладкой труб для газопровода занималось российское судно «Фортуна». Ранее строительство было заморожено из-за санкций США. Об этом 28 декабря сообщает немецкое издание DPA со ссылкой на представителя компании Nord Stream 2.

Теперь России осталось достроить 147 км в водах Дании, работы на этом участке Москва хочет возобновить 15 января.

Ранее сообщалось, что строительство российского газопровода «Северный поток-2» возобновилось в водах Германии 5 декабря. Подводные операции были запланированы до 31 декабря.

Как известно, «Северный поток-2» — газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута — более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пообещал наложить вето на оборонный бюджет, который уже был одобрен Конгрессом и Сенатом. Этот оборонный бюджет содержит новые санкции против российских газопроводов Nord Stream-2 и «Турецкий поток».