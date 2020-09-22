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Літні люди стали повільніше старіти, стверджують вчені. Фото: fakty.com.ua

Літні люди стали повільніше старіти, стверджують вчені

22 вер 2020, 21:48
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Люди старшого віку стали повільніше старіти. Фінські вчені провели дослідження й виміряли показники людей у віці 75−80 років.

Дослідники порівняли фізичну форму та розумові здібності нинішніх літніх людей із пенсіонерами того ж віку, але які жили в 90-ті роки. Виявилося, що нинішні літні жінки та чоловіки, сильніші, швидші, мають кращу реакцію, пам’ять, краще логічно мислять та швидше розмовляють за своїх однолітків, які проживали в 90-ті роки. Вчені переконують, що подібного роду вікових досліджень раніше фактично ніхто не проводив. Про це повідомляється на сайті Eurekalert.


Вчені пояснюють, що краща м’язова сила і швидкість ходьби у сучасних літніх пояснюється збільшеним розміром тіла і більш високою фізичною активністю. А кращі когнітивні здібності пояснюють більш тривалою освітою. Також на функціональні здібності стареньких впливають поліпшення охорони здоров’я, краща освітня система, поліпшення умов праці, харчування та гігієна.

Нагадаємо, науковці з Бернського університету в Швейцарії встановили, що старіння організму, вікові захворювання і ослаблення імунітету залежать, зокрема, від кількості жиру, що знаходиться в черевній порожнині людини.


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