Пожилые люди стали медленнее стареть, утверждают ученые. Фото: fakty.com.ua

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Люди постарше стали медленнее стареть. Финские ученые провели исследование и измерили показатели людей в возрасте 75−80 лет.

Исследователи сравнили физическую форму и умственные способности нынешних пожилых людей с пенсионерами того же возраста, но которые жили в 90-е годы. Оказалось, что нынешние пожилые женщины и мужчины, более сильные, быстрые, у них лучшая реакция, память, они лучше логически мыслят и быстрее разговаривают за своих сверстников, проживавших в 90-е годы. Ученые убеждают, что подобного рода вековых исследований ранее фактически никто не проводил. Об этом сообщается на сайте Eurekalert.

Ученые объясняют, что лучшая мышечная сила и скорость ходьбы у современных пожилых объясняется увеличенным размером тела и более высокой физической активностью. А лучшие когнитивные способности объясняют более длительным образованием. Также на функциональные способности пожилых влияют улучшение здравоохранения, лучшая образовательная система, улучшение условий труда, питание и гигиена.

Напомним, ученые из Бернского университета в Швейцарии установили, что старение организма, возрастные заболевания и ослабление иммунитета зависят, в частности, от количества жира, находящегося в брюшной полости человека.