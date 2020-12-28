Механизм необратимого старения крови раскрыли ученые. Фото: nmicr.ru

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Неизвестный механизм старения крови раскрыли ученые Института медицинских наук Токийского университета в Японии.

Ученые трансплантировали у молодых мышей 8-недельного возраста старые стволовые кроветворные клетки, которые были извлечены у 20-месячных грызунов. Выяснилось, что в старых клетках изменяется активность генов. Это делает их похожими на молодые клетки, но функции этих клеток не восстанавливаются. Об этом сообщается в исследовании, которое опубликовано в Journal of Experimental Medicine.

Невозможность кроветворных клеток вновь стать молодыми ученые объясняют тем, что картина метилирования ДНК не меняется. Исследователи надеются, что такие результаты помогут разработать новые методы лечения возрастных заболеваний крови. Далее японские специалисты планируют выявить механизмы, которые необратимо влияют на функции старых стволовых гемопоэтических клеток.

Напомним, финские ученые провели исследование и измерили показатели людей в возрасте 75−80 лет и заявили, что пожилые люди стали медленнее стареть. Оказалось, что нынешние пожилые женщины и мужчины, более сильные, быстрые, имеют лучшую реакцию, память, лучше логически мыслят и быстрее разговаривают за своих сверстников, проживавших в 90-е годы.