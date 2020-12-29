Спикер ТГК Арестович завел группу снайперов на минное поле, утверждают в СНБО

Алексей Арестович, фото: «Рубрика»

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Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) генерал-майор Сергей Кривонос утверждает, что Алексей Арестович, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), в августе 2018 года завел группу снайперов на минное поле, в результате чего двое из них погибли.

Кривонос заявил об этом в интервью изданию «Новое время», комментируя критику определенными военными экспертами инициатив его ведомства об изменениях в законодательство относительно подразделений территориальной обороны.

Когда Арестович себя представляет как профессионала, военного эксперта, — а каким взводом, которой ротой командовал господин Арестович? Никакой. А почему он только в августе 2018-го ушел на войну? — отметил Кривонос.

Кривонос считает Арестовича «манипулятором чистой воды» и «провокатором».

А почему господин Арестович не расскажет, как 8 ноября 2018 года он завел на минное поле группу снайперов с Десны, где двое погибли, а трое были тяжело ранены? Почему он не расскажет, каким образом и для чего он это сделал? — подчеркнул он.

По мнению Кривоноса, Арестовича как военного эксперта начали приглашать на телеэфиры, поскольку «все адекватные профессионалы и патриоты были на войне».

А это чудо осталось и начало себя подавать как военного суперспециалиста, — заявил Кривонос.

Напомним, Арестович недавно заявил, что из-за «технической ошибки» обнародовал на официальной странице украинской делегации в ТКГ версию оккупантов о причинах гибели украинского военного.