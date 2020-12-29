Вакцинація від COVID-19 у Польщі буде безкоштовною для українців, фото — Погляд

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Вакцинація в Європі набирає обертів. Шанс отримати імунітет від коронавірусу отримали й українці, які живуть чи працюють в Євросоюзі.

Голова канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчик повідомив одному з телеканалів, що вакцина для працівників з України, сотні тисяч яких працюють у Польщі, також буде безкоштовною. Утім, йдеться тільки про тих, хто легально проживає на території Республіки Польща, і це перебування регулюється за допомогою карти тимчасового або постійного проживання.

Очільник канцелярії прем'єра розповів, що додаткових документів, окрім документів, які підтверджують, що дана особа має регульоване місце проживання в Польщі, вимагати не будуть.

Цим людям не потрібно мати додаткові документи, будь-який дозвіл на роботу чи посвідку про навчання, оскільки тимчасове перебування не завжди передбачає дозвіл на роботу в нашій країні, — повідомив Дворчик.

Блогер Андрій Марисюк повідомив, що вакцинувати українців будуть за наявності у них карти податкоплатника. Вакцина буде доступна усім і записатись на щеплення можна й незастрахованим особам, навіть безхатькам.

Перша партія вакцини надійшла до Польщі 25 грудня, друга — 28 грудня. Вакцинація від COVID-19 розпочалась у неділю. До кінця січня до Польщі має бути доставлено 1,5 млн доз вакцини.

Голова Агентства матеріальних резервів Міхал Кучмєровський розповів, що вакцина потрапляє до складу поблизу міста Томашев Мазовєцький, її перепаковують у менші коробки при температурі -75 градусів. У кожному пакунку датчик сповіщає, чи дотриманий діапазон температури згідно з вимогами виробника, і в такій формі вони надходять до фармацевтичних складів. Там вимикають моніторинг температури і з цього моменту є 120 годин, щоб доставити вакцину до лікарні.

За процесом транспортування стежить фармацевтична і санітарна інспекція. Третя партія препаратів очікується 4 січня 2021 року.