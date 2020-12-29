Заочну підозру екс-нардепу від Партії регіонів оголосила СБУ

СБУ оголосила заочну підозру екс-нардепу від Партії регіонів. Фото:

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Служба безпеки України оголосила заочну підозру екс-нардепу від Партії регіонів.

Колишній народний депутат підозрюється у створенні терористичної організації та діях, спрямованих на повалення конституційного ладу. З початку російської агресії він підтримував анексію Криму та окупаційні дії на Донбасі. У січні 2015 року виїхав до Російської Федерації, де переховується до цього часу. Про це 29 грудня повідомив прес-центр СБУ.

Правоохоронці з’ясували, що він й наразі продовжує брати активну участь в інформаційній війні проти України. Також зрадник просуває в Херсонській області інтереси уряду РФ. Крім того, представник команди Януковича періодично відвідує тимчасово окуповані райони Донбасу та Криму.

Дії зловмисника кваліфіковано за ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ч. 1 ст. 258−3 (створення терористичної групи чи терористичної організації), ч. 1 ст. 332−1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї) Кримінального кодексу України. У спецслужбі запевнили, що наразі тривають слідчі дії для затримання підозрюваного та притягнення до кримінальної відповідальності.

В СБУ прізвище екс-нардепа не називають. Видання «Бабель» тим часом інформує, що в ймовірно, йдеться про скандального Олега Царьова.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва надав дозвіл на спеціальне досудове розслідування щодо колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, який переховується від органів суду та слідства.

Також суд дозволив проводити заочне розслідування проти колишнього голови Служби безпеки України Олександра Якименка.