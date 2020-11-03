Екс-адвоката Януковича Бабікова звільнили з Держбюро розслідувань, фото — Високий замок

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Олександра Бабікова, першого заступника голови Держбюро розслідувань, звільнили з ДБР. Таке рішення в.о. директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова нібито підписав наказ про звільнення колишнього адвоката екс-президента Віктора Януковича.

Про це повідомили з посиланням на власні джерела державна агенція новин «Укрінформ» та УП.

Повідомляється, що однією з причин звільнення став висновок НАЗК про конфлікт інтересів.

Бабікова призначили у ДБР наприкінці 2019 року після перемоги на конкурсному відборі, який провели за три дні. Раніше він працював адвокатом у юридичній фірмі «Аверлекс» захищала в судах інтереси Януковича.

Сухачов підписав пізно увечері у п’ятницю, 31 жовтня, такий наказ, не ознайомивши з ним Бабікова. Підставою є нібито постійний конфлікт інтересів через роботу в «Аверлексі». У Бабікова є документи, які це спростовують. Наразі Бабіков на лікарняному. Юридично наказ Сухачова не реалізований та не має під собою законного обґрунтування, — повідомила УП.

Сухачова у Держбюро вважають близьким до куратора силових органів в Офісі президента Олега Татарова.

Інший співрозмовник видання розповів, що щодо Бабікова є рішення НАЗК про конфлікт інтересів, і тому «логічно було його звільнити».

Наразі про кадрові зміни на сайті ДБР не повідомляється.