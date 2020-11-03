Экс-адвоката Януковича Бабикова уволили из Госбюро расследований, фото — Високий замок

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Александра Бабикова, первого заместителя председателя Госбюро расследований, уволили из ГБР. И.о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев якобы подписал приказ об увольнении бывшего адвоката экс-президента Виктора Януковича.

Об этом сообщили со ссылкой на собственные источники государственное агентство новостей «Укринформ» и УП.

Сообщается, что одной из причин увольнения стал вывод НАПК о конфликте интересов.

Бабикова назначили в ГБР в конце 2019 года после победы на конкурсном отборе, который провели за три дня. Ранее он работал адвокатом в юридической фирме «Аверлекс», которая защищала в судах интересы Януковича.

Сухачев подписал поздно вечером в пятницу, 31 октября, такой приказ, не ознакомив с ним Бабикова. Основанием является якобы постоянный конфликт интересов из-за работы в «Аверлексе». У Бабикова есть документы, которые это опровергают. Сейчас Бабиков на больничном. Юридически приказ и.о. не реализован, у него нет законного обоснования, — сообщила УП.

Сухачева в Госбюро считают близким к куратору силовых органов в Офисе президента Олегу Татарову.

Другой собеседник рассказал, что по Бабикову есть решение НАПК о конфликте интересов, поэтому «логично было его уволить».

Пока о кадровых изменениях на сайте ГБР не сообщается.