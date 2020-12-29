Погода на Новий рік. Фото: kowel.rayon

https://racurs.ua/ua/n148403-doschi-ta-poteplinnya-yakou-bude-pogoda-na-novyy-rik-karta.html

Ракурс

Погода на Новий рік в Україні буде доволі теплою. Крім того, синоптики попереджають про дощі.

Натомість 1 січня прогнозують невеликі нічні морози, однак вдень стовпчики термометрів знову піднімуться вище нуля. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Місцями невеликі дощі очікуються на заході, в центральних та південних областях. Також на дощ варто очікувати в Карпатах, на решті території опадів не прогнозують.

У західних областях вночі температура буде 2−5° вище нуля, а вдень повітря прогріється до 5−6° тепла. На сході країни вночі прогнозують від 1° морозу до 4° тепла, вдень — 2−7° вище нуля.

У південних областях буде тепліше: вночі — 3−7° з позначкою плюс, вдень — 8−12° тепла. На півночі буде 2−4° вище нуля вночі та 4−8° з позначкою плюс вдень.

У Карпатах температурні показники наступні — вночі 2−5° тепла, а вдень — 3−8° вище нуля за Цельсієм.

У Києві на 31 грудня опадів не прогнозують, невеликий дощ можливий 1 січня. Температура 31 грудня вночі становитиме 4−6° тепла, вдень буде 7−9° вище нуля. 1 січня вночі очікується 2−4° тепла, вдень — 4−6° вище нуля.

Нагадаємо, у січні 2021 року не очікується відчутних магнітних бур і коливань. Ці сплески не вплинуть на роботу техніки, проте можуть позначитися на самопочутті чутливих людей.