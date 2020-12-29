Умер легендарный модельер Пьер Карден, фото — ФБ PIERRECARDINOFFICIAL

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Ракурс

Умер легендарный модельер Пьер Карден. Ему было 98 лет.

О смерти со ссылкой на семью Кардена сообщило агентство AFP. Дизайнер умер в американском госпитале в Нейи недалеко от Парижа.

Карден (настоящее имя Пьеро Кардино) родился 2 июля 1922 года в Сан-Бьяджио-ди-Каллалта, провинция Тревизо, Италия).

Будущий модельер родился в Италии близ Венеции, вырос во Франции, изучал архитектуру в Париже. Впоследствии работал с модельерами Жанном Пакеном и Эльзей Скиапарелли, возглавлявшей в 1947 году ателье моды «Кристиан Диор». Основал одноименный дом моды «Пьер Карден» в 1950 году, ввел «от кутюр» в 1953 году.

Считается кутюрье — первооткрывателем стиля «унисекс».

Карден был известным из-за стилей «авангард» и «космос», модели Кардена принципиально отличались от господствующего в то время стиля «нью-лук».

Давал предпочтение геометрической форме и мотивам; его одежды еще присущ свободный крой с четкими деталями и большими пуговицами. Модельер также одним из первых выпустил коллекцию «прет-а-порте», за что его исключили из Синдиката высокой моды, члены которого считали, что Карден нанес урон имиджу моды.

Карден стал первым кутюрье, избранным членом Французской академии изящных искусств.

Журнал Time назвал Кардена «хитроумным фанатиком, который умудрился написать свое имя на всем, что можно прибить гвоздями, приклеить, пришить, привинтить, привязать, растиражировать или разлить по бутылкам, закрыть, открыть и употребить».