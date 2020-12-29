Во время учений по десантированию, фото: пресс-служба штаба ООС

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Ракурс

Украинские военные-десантники в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) отработали плановую программу прыжков с парашютом.

Десантирование осуществлялось днем ​​с транспортно-боевого вертолета Ми-8, сообщает пресс-служба штаба ООС.

В рамках учений новички подразделения выполнили свой первый ознакомительный парашютный прыжок с высоты 800 м, а более опытные десантники — прыжки с высоты 600 метров с оружием и экипированным десантным рюкзаком.

Было несколько сложно из-за сильных порывов ветра, но после приземления эмоции зашкаливают, сразу хочется повторить, — рассказал один из десантников-«новичков».

Отмечается, что каждый военный, в зависимости от возраста, выполняет от пяти парашютных прыжков с оружием и снаряжением в год.

Напомним, в сентябре на юге Украины состоялись масштабные военные учения «Объединенные усилия-2020».