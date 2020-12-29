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Ракурс
Британцы «отрываются» на курортах после жесткого карантина. Фото: BBC

Британцы «отрываются» на курортах после жесткого карантина (ФОТО)

29 дек 2020, 14:18
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Коронавирус в мире продолжает распространяться, вместе с тем британские туристы устроили вечеринку на пляже в Австралии, нарушая карантин.

Министр иммиграции Австралии Алекс Хоук заявил, что был шокирован сценами на пляже Бронте в Сиднее, пишет BBC.

Если кто-то угрожает общественной безопасности или здоровью, их визу можно аннулировать, — сказал министр.

Британцы «отрываются» на курортах после жесткого карантина. Фото: BBC

Однако он не уточнил, будет ли власть отслеживать участников вечеринки. Пока ни один из нарушителей не получил штраф.

На видео, опубликованных в социальных сетях, видно группы людей, которые продолжали вечеринку, когда полиция ходила между ними и пыталась разогнать.

Британцы «отрываются» на курортах после жесткого карантина. Фото: BBC

Сейчас Сидней борется с новой вспышкой коронавируса после месяцев отсутствия случаев болезни, поэтому сообщение о вечеринке вызвало гнев местных жителей.

Многие австралийцы выражали разочарование, называли такое поведение эгоистичным, ведь другие придерживались ограничений на Рождество.

Из-за нового появления вируса за неделю до праздников пришлось восстановить карантинные меры в городе — ограничить праздничные вечеринки и заблокировать пляжи.


Ранее перед Рождеством в Великобритании ввели строгие ограничения, поэтому многие уехали из страны на время праздников.

Напомним, сотни британских туристов сбежали из карантина в Швейцарии. Большинство из них вернулось домой, некоторые продолжили отдых в соседней Франции.

Источник: Ракурс


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