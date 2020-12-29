Премию за ВНО пообещали в ведомстве Шкарлета. Фото: svoi.city

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Премию за внешнее независимое оценивание пообещали одаренным украинцам.

В Министерстве образования и науки решили поддерживать одаренных учеников, которые своими достижениями в учебе способствуют повышению авторитета Украины в образовательной сфере. Участники ВНО с наивысшим результатом будут получать премии. Об этом 29 декабря сообщила пресс-служба МОН.

Накануне правительство одобрило проект президентского указа о премии участникам внешнего независимого оценивания, которые получили полное общее среднее образование и получили максимальное количество баллов по результатам ВНО. После этого документ должен подписать Владимир Зеленский, проект указа уже передали ему на подпись.

Премию по 5 тыс. грн сможет получать лишь ограниченное количество участников ВНО, поскольку проектом документа предусматривается учреждение 20 ежегодных премий, которые будут выплачиваться единовременно. Денежные премии будут назначаться участникам оценивания, набравшим 200 баллов по двум и более учебным предметам.

Напомним, 28 декабря министр образования Сергей Шкарлет заявил, что МОН уже имеет наработки по трансформации внешнего независимого оценивания в части поступления в вузы контрактников и лиц, которые уже работают. Абитуриенты, которые поступают в вузы, уже имея трудовой стаж или те, которые хотят учиться по контракту, могут сдавать тест на способность к обучению вместо классического ВНО.