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Владимир Зеленский, фото: «Без табу»

Новогоднее поздравление Зеленского записывают в четырех местах столицы — СМИ

29 дек 2020, 14:54
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Новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского, которое традиционно буде демонстрироваться за несколько минут до наступления нового года, снимают сразу в четырех местах столицы.

Обращение Зеленского записывается в несколько дублей, в настоящее время окончательной версии еще нет, сообщает УНИАН со ссылкой на информацию украинских СМИ.

Поздравление Зеленского записывают в таких локациях Киева:


  • на Банковой;
  • в Марьинском парке;
  • на Михайловской площади;
  • у главной елки страны, установленной вблизи Софийского собора.

Поздравление президента по случаю нынешнего 2020 года записывалось на ВДНХ, где раньше снимали сериал «Слуга народа», в котором Зеленский сыграл ключевую роль.

Напомним, социологи недавно установили, сколько украинцев хотят за несколько минут до наступления нового 2021 года услышать поздравления от Зеленского.


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