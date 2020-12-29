Владимир Зеленский, фото: «Без табу»

https://racurs.ua/n148412-novogodnee-pozdravlenie-zelenskogo-zapisyvaut-v-chetyreh-mestah-stolicy-smi.html

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Новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского, которое традиционно буде демонстрироваться за несколько минут до наступления нового года, снимают сразу в четырех местах столицы.

Обращение Зеленского записывается в несколько дублей, в настоящее время окончательной версии еще нет, сообщает УНИАН со ссылкой на информацию украинских СМИ.

Поздравление Зеленского записывают в таких локациях Киева:

на Банковой;

в Марьинском парке;

на Михайловской площади;

у главной елки страны, установленной вблизи Софийского собора.

Поздравление президента по случаю нынешнего 2020 года записывалось на ВДНХ, где раньше снимали сериал «Слуга народа», в котором Зеленский сыграл ключевую роль.

Напомним, социологи недавно установили, сколько украинцев хотят за несколько минут до наступления нового 2021 года услышать поздравления от Зеленского.