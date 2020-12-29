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Владимир Зеленский, фото: «Без табу»
Новогоднее поздравление Зеленского записывают в четырех местах столицы — СМИhttps://racurs.ua/n148412-novogodnee-pozdravlenie-zelenskogo-zapisyvaut-v-chetyreh-mestah-stolicy-smi.htmlРакурс
Новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского, которое традиционно буде демонстрироваться за несколько минут до наступления нового года, снимают сразу в четырех местах столицы.
Обращение Зеленского записывается в несколько дублей, в настоящее время окончательной версии еще нет, сообщает УНИАН со ссылкой на информацию украинских СМИ.
Поздравление Зеленского записывают в таких локациях Киева:
- на Банковой;
- в Марьинском парке;
- на Михайловской площади;
- у главной елки страны, установленной вблизи Софийского собора.
Поздравление президента по случаю нынешнего 2020 года записывалось на ВДНХ, где раньше снимали сериал «Слуга народа», в котором Зеленский сыграл ключевую роль.
Напомним, социологи недавно установили, сколько украинцев хотят за несколько минут до наступления нового 2021 года услышать поздравления от Зеленского.
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