ВСУ впервые заказали три военных самолета «Антонова». Фото: ОПУ

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Вооруженные силы Украины впервые заказали у госпредприятия «Антонов» три военных самолета.

Министерство обороны и государственное предприятие «Антонов» 29 декабря подписали меморандум о сотрудничестве по строительству самолетов для нужд украинской армии. На первом этапе ВСУ получат три новых самолета Ан-178. Воздушные машины будут использоваться для доставки личного состава, вооружения и легкой военной техники посадочным и парашютным способами, а также для транспортировки грузов. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Президент Украины Владимир Зеленский, который присутствовал на подписании соглашения, предложил государственным заказчикам продолжить работу по новым контрактам на изготовление Ан-178 уже с 2021 года, а правительству — проработать вопрос о создании украинской авиакомпании, которая будет пользоваться самолетами «Антонова».

Кроме того, президент предложил разработать государственную научно-техническую программу по развитию авиапромышленности на 2021−2030 годы.

Как известно, Ан-178 — украинский ближнемагистральный транспортный самолет с турбореактивными двигателями, который «Антонов» создал на базе пассажирского Ан-158 в 2010 году. Первый полет самолет совершил 7 мая 2015 года. Его стоимость составляет от 40 до 70 млн долл.

Напомним, генерал-полковник Сергей Дроздов в октябре заявлял, что за времена независимости Украины Воздушные силы ВСУ не получили ни одного военного самолета.