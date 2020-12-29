Кремль виплатить по мільйону своїм пропагандистам. Фото: youtube

https://racurs.ua/ua/n148414-kreml-vyplatyt-po-milyonu-svoyim-propagandystam.html

Ракурс

Уряд РФ присудив десять журналістських премій представникам ЗМІ, які підтримують пропаганду правлячої влади.

Кожен з них отримає по 1 млн руб. Відповідне розпорядження підписав прем'єр-міністр Михайло Мішустін, повідомляють в прес-службі уряду Росії.

Зокрема премію нібито за особистий внесок в розвиток ЗМІ отримає головний редактор RT Маргарита Симоньян.

Нагадаємо, Маргарита Симоньян озвучила пропозицію «повернути» Київ до складу Росії. Так вона прокоментувала інцидент у Львові, де 19-річний киянин отримав штраф за те, що пройшовся по вулиці в шапці з символікою у вигляді серпа і молота.

Головний редактор RT заявила, що дії українських правоохоронців її «задовбали».

Ведучий телеканалу «Росія» Олександр Сладков отримає премію нібито за внесок в розвиток репортерської діяльності та військової журналістики.

За створення освітнього порталу «Мел» нагородять його генерального директора Олександра Рудика, головного редактора Надію Сєдову, старшого редактора Олену Акімову і менеджера проектів Юлію Буглак.

Спеціальні кореспонденти «Комсомольської правди» Олександр Коц і Дмитро Стешин отримають премію за пропагандистські репортажі з Білорусі.

Нагадаємо, російські пропагандисти з проекту Bonanza mediа штампували фейкові фільми за вказівкою полковника російського ГРУ Сергія Чебанова.

Журналісти намагалися «вибілити» Росію та звинувачували українську сторону у збитті «Боїнгу».