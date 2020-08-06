Фрагменти тіла загиблого намагалася спалити в лісі його знайома, фото: Національна поліція

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Фрагменти тіла жителя Києва 1981 року народження виявили в різних районах столиці.

Спалити кінцівки цього чоловіка в багатті в лісосмузі на території Деснянського району Києва намагалася жінка 1987 року народження. Її біля багаття з підозрілими предметами помітили правоохоронці, які відпрацьовували територію цього району. Цю жінку затримали, повідомляє прес-служба поліції Києва.

Рештки тіла чоловіка виявили згодом у його квартирі в Дніпровському районі Києва. Поспілкувавшись з сусідами загиблого, правоохоронці встановили, що він та виявлена в лісосмузі жінка були знайомі.

Затриманій жінці оголошено про підозру у вчиненні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу). За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років.

Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.

Зазначається, що затримана жінка — уродженка іншої держави. Впродовж останніх кількох років вона мешкала в Києві. Тож однією з версій, яку розглядає слідство, є вбивство з корисливих мотивів з метою заволодіння житловою площею, на якій убитий чоловік проживав сам.

Обставини інциденту встановлюються.

Нагадаємо, на початку липня в одній з квартир у багатоквартирному будинку в Шевченківському районі Києва сталася різанина.