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Ракурс
Фрагменты тела погибшего пыталась сжечь в лесу его знакомая, фото: Национальная полиция

Фрагменты тела киевлянина обнаружили в разных районах столицы (ФОТО, ВИДЕО)

6 авг 2020, 14:05
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Фрагменты тела жителя Киева 1981 года обнаружили в разных районах столицы.

Сжечь конечности мужчины в костре в лесополосе на территории Деснянского района Киева пыталась женщина 1987 года рождения. Ее у костра с подозрительными предметами заметили правоохранители, которые отрабатывали территорию этого района. Эту женщину задержали, сообщает пресс-служба полиции Киева.

Остатки тела мужчины обнаружили впоследствии в его квартире в Днепровском районе Киева. Пообщавшись с соседями погибшего, правоохранители установили, что он и обнаруженная в лесополосе женщина были знакомы.

Задержанной женщине объявлено о подозрении в совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса). За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Отмечается, что задержанная женщина — уроженка другого государства. В течение последних нескольких лет она жила в Киеве. Поэтому одной из версий, которую рассматривает следствие, является убийство из корыстных побуждений с целью завладения жилой площадью, на которой убит мужчина проживал сам.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Фрагменты тела погибшего пыталась сжечь в лесу его знакомая, фото: Национальная полиция

Фрагменты тела погибшего пыталась сжечь в лесу его знакомая, фото: Национальная полиция

Фрагменты тела погибшего пыталась сжечь в лесу его знакомая, фото: Национальная полиция


Напомним, в начале июля в одной из квартир в многоквартирном доме в Шевченковском районе Киева произошла резня.

Источник: Ракурс


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