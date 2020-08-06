Фрагменты тела погибшего пыталась сжечь в лесу его знакомая, фото: Национальная полиция

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Фрагменты тела жителя Киева 1981 года обнаружили в разных районах столицы.

Сжечь конечности мужчины в костре в лесополосе на территории Деснянского района Киева пыталась женщина 1987 года рождения. Ее у костра с подозрительными предметами заметили правоохранители, которые отрабатывали территорию этого района. Эту женщину задержали, сообщает пресс-служба полиции Киева.

Остатки тела мужчины обнаружили впоследствии в его квартире в Днепровском районе Киева. Пообщавшись с соседями погибшего, правоохранители установили, что он и обнаруженная в лесополосе женщина были знакомы.

Задержанной женщине объявлено о подозрении в совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса). За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Отмечается, что задержанная женщина — уроженка другого государства. В течение последних нескольких лет она жила в Киеве. Поэтому одной из версий, которую рассматривает следствие, является убийство из корыстных побуждений с целью завладения жилой площадью, на которой убит мужчина проживал сам.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Напомним, в начале июля в одной из квартир в многоквартирном доме в Шевченковском районе Киева произошла резня.