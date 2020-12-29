У Хорватії стався потужний землетрус, фото: Jutarnji list

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Потужний землетрус стався сьогодні, 29 грудня у Хорватії.

Поштовхи були зафіксовані приблизно о 12.30 за місцевим часом (13.30 за київським часом), їхня тривалість становила понад 20 секунд, повідомляє видання Vijesti.

Потужність землетрусу оцінюється в 6,3 бала за шкалою Ріхтера, його епіцентр, ймовірно, розташовувався за 46 км на південний схід від столиці країни міста Загреба, в районі міста Петриня.

Частина Загреба через ці поштовхи залишилася без світла.

Водночас землетрус приніс значні руйнування до Петрині, де загинула 12-річна дівчинка, повідомляє Jutarnji list.

За словами мера Даринко Думбовича, зруйновано «майже половину міста». До Петрині вже прибуло керівництво країни, також у місто введена армія.

Усі наявні пожежні бригади із Загреба перекидають до Петрині.

Тривають рятувальні роботи. Кількох людей дістали з-під завалів і госпіталізували.

Поштовхи відчувалися і в низці сусідніх країн — Боснії і Герцеговині, Німеччини, Угорщини, Італії, Чорногорії, Румунії, Словаччини, Словенії, Сербії та Австрії.

Нагадаємо, у березні в Загребі в результаті землетрусу загинула дитина.