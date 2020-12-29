Зеленский. Фото: Обозреватель

https://racurs.ua/n148433-zelenskiy-otstranil-tupickogo-ot-obyazannostey-glavy-ksu.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, 29 декабря провел заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), после которого подписал указ об отстранении от должности главы Конституционного суда Александра Тупицкого.

Главу КСУ отстранили на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, сообщается, что Зеленский своим указом отстранил Тупицкого, но не прекратил его полномочия, поэтому данный указ можно считать временной мерой.

Я подписываю этот указ ради восстановления справедливости и разрешения конституционного кризиса, — заявил Зеленский.

В своем указе президент ссылается на статью 154 Уголовно-процессуального кодекса, согласно которой он имеет право отстранить от исполнения обязанностей лиц, назначенных президентом.

Вопрос об отстранении от должности лиц, назначаемых президентом Украины, решается президентом Украины на основании ходатайства прокурора в порядке, установленном законодательством. Отстранение судьи от должности осуществляется Высшей квалификационной комиссией судей Украины на основании мотивированного ходатайства генерального прокурора в порядке, установленном законодательством, — говорится в кодексе.



Отметим, что до этого Офис генпрокурора объявил Тупицкому о подозрении в подкупе свидетеля. Также генпрокурор направил ходатайство президенту об отстранении председателя КСУ от должности на два месяца. В то же время в КСУ заявляют, что перечень причин, которые являются основанием для прекращения полномочий, являются исчерпывающими, и среди них нет указа президента. То есть нынешнее решение Зеленского, по мнению КСУ, является незаконным.

Напомним, ранее мы сообщали, что в конце октября этого года ГБР заявляло о расследовании нескольких уголовных дел, в которых проверяется причастность Тупицкого к совершению преступлений в составе преступной организации, а 30 октября этот ведомство открыло против председателя КСУ дела по якобы фактами государственной измены и незаконного отчуждения земельного участка во временно оккупированном Крыму. Тогда Тупицкий отказался идти на допрос.