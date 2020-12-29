Зеленський. Фото: Обозреватель

https://racurs.ua/ua/n148433-zelenskyy-vidstoronyv-tupyckogo-vid-obov-yazkiv-golovy-ksu.html

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Володимир Зеленський, президент України, 29 грудня провів засідання Ради національної безпеки та оборони (РНБО), після якого підписав указ про відсторонення від посади голови Конституційного суду Олександра Тупицького.

Очільника КСУ відсторонили на два місяці. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Так, повідомляється, що Зеленський своїм указом відсторонив Тупицького, але не припинив його повноваження, тому даний указ можна вважати тимчасовим заходом.

Я підписую цей указ заради відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи, — заявив Зеленський.

У своєму указі президент посилається на статтю 154 Кримінально-процесуального кодексу, згідно з якою він має право відсторонити від виконання обов’язків осіб, які призначені президентом.

Питання про відсторонення від посади осіб, що призначаються президентом України, вирішується президентом України на підставі клопотання прокурора в порядку, встановленому законодавством. Відсторонення судді від посади здійснюється Вищою кваліфікаційною комісією суддів України на підставі вмотивованого клопотання генерального прокурора в порядку, встановленому законодавством, — йдеться у кодексі.



Наголосимо, що до цього Офіс генпрокурора оголосив Тупицькому про підозру у підкупу свідка. Також генпрокурор направив клопотання президенту щодо відсторонення голови КСУ від посади на два місяці. Водночас у КСУ заявляють, що перелік причин, які є підставою для припинення повноважень, є вичерпними, і серед них немає указу президента. Тобто нинішнє рішення Зеленського, на думку КСУ, є незаконним.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що наприкінці жовтня цього року ДБР заявляло про розслідування кількох кримінальних справ, у яких перевіряється причетність Тупицького до скоєння злочинів у складі злочинної організації, а 30 жовтня це відомство відкрило проти голови КСУ справи по нібито фактами державної зради і незаконного відчуження земельної ділянки у тимчасово окупованому Криму. Тоді Тупицький відмовився йти на допит до правоохоронців.