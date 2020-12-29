Аваков. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n148432-avakov-vydav-novu-knygu-pro-rosiysku-vesnu-u-harkovi-foto.html

Ракурс

Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ, видав свою нову книгу. Відтепер вона розповідатиме про події у рідному місті для міністра — Харкові — у 2014 році.

За його словами, до книги увійшли розмови сепаратистів та матеріали розвідки. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.





Аваков розповідає, що книга писалася довго і важко, оскільки міністр хотів не просто розповісти історію першої перемоги в гібридній війні, не тільки передати настрій, нерв тих місяців, днів і годин, а й осмислити події в Харкові в контексті загальної ситуації в країн.

За словами міністра, в основу книги лягла його власна історія.

Я розповідаю свою історію — так, як бачив і переживав її, як харків’янин і як міністр внутрішніх справ, тоді тільки-тільки прийшов на руїни правоохоронної системи. Замість зі мною свої історії розповідають мої співавтори — харків’яни, які брали участь в тих подіях, переживали їх як історію свого міста і свою особисту долю, — пояснює Аваков.

Він також повідомив, що в книзі присутні документи — від публікацій ЗМІ до унікальних матеріалів розвідки й аудіозаписів переговорів сепаратистів, отриманих в рамках оперативних заходів. На публікацію цих матеріалів очільник МВС отримав спеціальний дозвіл.





Також у книзі Аваков оприлюднив «План щодо Харкова й області» — електронне листування кураторів «російської весни», в якій детально розроблений план окупації Слобожанщини, який розстилається на 28 сторінок.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у 2019 році отримав 1 млн 120 тис. 887 грн заробітної плати, а також вніс до своєї декларації авторські права на дві свої книги — «Ленін з нами?» і «Зелений зошит».