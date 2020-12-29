30 грудня відзначають Данилів день. Фото: gulaypole

https://racurs.ua/ua/n148429-30-grudnya-vidznachaut-danyliv-den.html

Ракурс

30 грудня православна церква вшановує пам’ять пророка Данила і трьох святих отроків: Ананія, Азарія і Мисаїла. В народі це свято називають Данилів день.

Згідно з легендою, після завоювання вавилонянами Єрусалиму за 600 років до Різдва Христового серед полонених виявилися четверо слуг. Попри те, що полонені виховувалися при дворі царя Навуходоносора, вони пам’ятали заповіді своєї віри та відмовлялися від будь-якої розкоші. Також вони вели суворий спосіб життя.

Одного разу Навуходоносор звелів Данилові, Ананію, Азарію і Мисаїлу виготовити статую з його обличчям, на що отримав відмову. Обурений такою поведінкою бранців він наказав стратити їх. Після чого юнаків хотіли спалити в печі, але полум’я не заподіяло їм шкоди. Побачивши таке диво, цар повірив у Бога, а полонених відпустив.

День ангела святкують Олександр, Данило, Денис, Іван, Микита, Микола, Петро, Сергій.

У цей день народилися:

1865 — англійський письменник Редьярд Кіплінг;

1912 — Андрій Сова, український актор та гуморист;

1974 — Ірма Вітовська, українська акторка театру та кіно;

1975 — легенда світового гольфу, переможець понад 100 турнірів Тайгер Вудс.

31 грудня відбулися такі цікаві історичні події:

1616 — вийшла перша друкована книга в Києві «Часослов»;

1853 — США купили в Мексики південну частину майбутніх штатів Арізона та Нью-Мексико.

1922 — створення СРСР;

1927 — в Токіо між районами Уено і Асакуса запрацював перший в Азії метрополітен;

1978 — у Києві запрацювала перша в Радянському Союзі лінія швидкісного трамвая;

1999 — Верховний суд України визнав статті кримінального кодексу, що передбачали смертну кару, неконституційними.

Нагадаємо, 29 грудня відзначали День пам’яті пророка Аггея.