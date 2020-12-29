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Ракурс
Сніговик. Фото: Istock

Ідеального сніговика для перфекціоністів зліпила дівчина з Канади (ФОТО)

29 гру 2020, 18:52
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Ідеальний сніговик для перфекціоністів відтепер з’явився у Канаді. Дівчина під ніком FarGoose виклала фото ідеального сніговика на Reddit, який вразив користувачів соцмереж.

У сніговика була ідеальна форма та колір, а також — ідеальні пропорції. Про це стало відомо з відповідного допису користувачки форуму.

Так, повідомляється, що цей допис миттєво розлетівся мережею, оскільки такого круглого та гладкого снігового красеня дуже важко зліпити самостійно. У коментарях користувачі захоплювалися ідеальними формами і кольором сніговика, а сам допис набрав понад 76 тис. вподобань.

Сніговик. Фото: Reddit

Сніговик вразив соцмережі своєю ідеальною формою, сяйвом та кольором, близьким до бездоганного.

Ти зробила це! Не можу повірити, що у тебе все вийшло правильно! Колір? Є! Сяйво? Є! Ти зробила все ідеально!, «Це ідеально! Неймовірно»,"Цікаво, скільки часу і практики знадобилося, щоб зробити його. Виглядає чудово, — коментують у соцмережах.


Пізніше користувачка FarGoose показала, як виглядає сніговик, коли вона завершила свою роботу над ним. У коментарях вона уточнила, що очі і рот були зроблені з вугілля, а його «кнопки» — це хокейні шайби.

Сніговик. Фото: Reddit

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що сніговика-рекордсмена зліпили в Австрії. Його висота — 38,04 м. Представники Книги рекордів Гіннеса зареєстрували досягнення. У федеральній землі Штирія вирішили створити найвищого у світі сніговика. Це відбулось на гірськолижному курорті Різнеральм. Різі — його назва. Фахівці вважають, що слово пов’язане із німецьким словом riesig. В перекладі воно означає «величезний».

Джерело: Ракурс


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