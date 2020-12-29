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Потужний снігопад і сильні вітри прокотилися Італією в понеділок, 28 грудня. Зимова погода накрила Мілан, Рим, Турін і Генуї, а також призвела до смерті пожежника на Сардинії.

Повідомляється, що негода супроводжувалася сильними заторами. Про це повідомляє агентство ANSA.





Так, відомо, що в районі Сесарі на Сардинії пожежний помер від удару електричним струмом, а в Мілані жінка постраждала внаслідок падіння ліхтарного стовпа. Водночас в Римі від нещасного випадку внаслідок негоди постраждав чоловік — його доставили в лікарню після того, як його вдарило повалене вітром дерево.



Зазначається, що сильні вітри, снігопади, дощі, потужні вітри та ожеледь спостерігалися в декількох регіонах. Через негоду було порушено рух на автомагістралях між Лігурією і П'ємонтом, а з островами Ельба і Капрая — перервано паромне сполучення. Влада Венеції підняла бар'єр від повеней.







Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що сніг випав в альпійських районах на південному сході Австралії. У Південній півкулі Землі зараз розпал літа. Причина такої незвичайної погоди — рух через південний захід країни холодної маси.