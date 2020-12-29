Степанов. Фото: Mind.ua

https://racurs.ua/ua/n148428-stepanov-stav-potenciynym-donorom-kistkovogo-mozku.html

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Максим Степанов, глава Міністерства охорони здоров’я, став потенційним донором кісткового мозку, і закликав українців наслідувати його приклад

Аналіз клітин Максим Степанов здав публічно. Про це повідомляє «УНН».

Так, повідомляється, що зразки для аналізу у міністра охорони здоров’я брали з порожнини рота. Глава відомства вважає, що, слідуючи його прикладу, можна врятувати комусь життя.

Подія відбулася в рамках підписання меморандуму між Міністерством охорони здоров’я та представниками громадських організацій з розвитку напрямку трансплантації кісткового мозку та популяризації донорства в Україні. Степанов зазначив, що коли мова йде про життя людей, «питання «скільки це коштує" навіть не повинно виникати».

Після короткого виступу міністр здав необхідний забір зразків ДНК, їх доставлять в лабораторію в Німеччині, і через кілька місяців після отримання результатів Степанов буде внесений до реєстру донорів. За даними Міністерства охорони здоров’я, вартість обстеження зразків кожен з учасників повинен платити самостійно через офіційну платформу dobro. ua.

За його словами, база даних в Україні повинна включати як мінімум 20 тис. зразків. При таких обставинах є ймовірність збігів, щоб можна було провести трансплантацію при необхідності.

Я звертаюся до всіх… Тому що така проста процедура дозволяє потім внести в реєстр ваші дані, і ви відразу потенційно даєте шанс дитині вижити, оскільки може бути збіг з вашим кістковим мозком, — розповів Степанов.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що трансплантація підшлункової залози вперше здійснена в Україні. У Міністерстві охорони здоров’я розраховують, що Україна в найближчі три роки зможе повністю перейти на трансплантаційну незалежність, щоб українським пацієнтам пересадку органів проводили на батьківщині.