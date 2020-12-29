Як «Укрпошта» та «Нова пошта» працюватимуть під час свят. Фото: Укрінформ

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Графік роботи на новорічні та різдвяні свята «Укрпошти» та «Нової пошти» опублікували в мережі.

Відділення «Укрпошти» 1 січня та на Різдво, 7 січня, будуть зачиненими. У святкові дні та під час посиленого карантину 8−24 січня поштові відділення працюватимуть за звичайним графіком. 1 січня та 7 січня надаватимуть послуги чергові відділення національного поштового оператора. Про це 29 грудня повідомила прес-служба компанії «Укрпошта».

У «Новій пошті» заявили, що відділення та кур'єрська доставка «Нової пошти» 31 грудня працюватимуть за скороченим графіком до 15.00, 17.00 або 18.00 в залежності від відділення. Зачиненими будуть відділення 1 та 7 січня.

При цьому, 8 січня «Нова пошта» працюватиме у звичайному режимі.

Нагадаємо, карантин в Україні на новорічні свята не посилюватимуть, але обмеження через епідемію COVID-19 все ж продовжать діяти. Працюватимуть ринки, магазини, ТРЦ із дотриманням протиепідемічних вимог. Крім того, обмежену кількість відвідувачів зможуть прийняти басейни, спортзали, фітнес-центри, кінотеатри та театри.