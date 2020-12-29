Как «Укрпочта» и «Новая почта» будут работать во время праздников. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n148427-kak-ukrpochta-i-novaya-pochta-budut-rabotat-vo-vremya-prazdnikov-opublikovan-grafik.html

Ракурс

График работы на новогодние и рождественские праздники «Укрпочты» и «Новой почты» опубликовали в сети.

Отделения «Укрпочты» 1 января и на Рождество, 7 января, будут закрыты. В праздничные дни и во время усиленного карантина 8−24 января почтовые отделения будут работать по обычному графику. 1 января и 7 января будут предоставлять услуги дежурные отделения национального почтового оператора. Об этом 29 декабря сообщила пресс-служба компании «Укрпочта».

В «Новой почте» заявили, что отделения и курьерская доставка «Новой почты» 31 декабря будут работать по сокращенному графику до 15.00, 17.00 или 18.00 в зависимости от отделения. Закрыты будут отделения 1 и 7 января.

При этом, 8 января «Новая почта» будет работать в обычном режиме.

Напомним, карантин в Украине на новогодние праздники не будут ужесточать, но ограничения из-за эпидемии COVID-19 все же продолжат действовать. Будут работать рынки, магазины, ТРЦ с соблюдением противоэпидемических требований. Кроме того, ограниченное количество посетителей смогут принять бассейны, спортзалы, фитнес-центры, кинотеатры и театры.