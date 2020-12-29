Древнейший камень для шлифовки обнаружили в Израиле. Фото: moya-planeta

https://racurs.ua/n148425-drevneyshiy-kamen-dlya-shlifovki-obnarujili-v-izraile-foto.html

Ракурс

Древнейший инструмент для шлифовки, возраст которого составляет около 350 тыс. лет, обнаружили археологи Израиля.

Сам камень, оказавшийся ценнейшим артефактом, был найден в 1960-х годах. Проведенные тогда исследования ничего не дали и камень на полвека положили на полку. Только в наше время он был подвергнут дополнительному анализу, сообщает «Популярная механика».

Найденное в пещере Табун на севере Израиля орудие представляет собой булыжник, который использовался еще до появления Homo Sapiens.

Ученые уже давно знают, что эта пещера была населена в период нижнего и среднего палеолита (500 тыс. — 40 тыс. лет назад), но только сейчас они обратили внимание на этот предмет.

Найденный камень использовался древними людьми для шлифования мягких материалов, однако каких именно пока неизвестно.

Скорее всего, это были шкуры животных, но нужны ли они были для дальнейшего изготовления одежды или чего-то другого, этот вопрос остается загадкой.

Раньше считалось, что такие инструменты появились гораздо позже, примерно 200 тыс. лет назад.

Небольшой камень имеет огромное значение, потому что он позволяет нам найти истоки шлифовки и выяснить, как когнитивные и двигательные способности, развившиеся в ходе эволюции человека, в конечном итоге привели к важным явлениям в современной человеческой культуре. Технология нашла применение в производстве продуктов питания и их хранении, — говорят археологи.

Напомним, что ученые из Израиля разработали инновационный метод лечения глухоты, основанный на доставке генетического материала в клетки внутреннего уха.