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Ракурс
Пробки. Фото: Istock

Предпраздничные пробки парализовали Киев (КАРТА)

29 дек 2020, 17:18
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Пробки в Киеве сегодня, 29 декабря, образовались по всему городу, но в основном движение машин существенно притормозилось в центральной части столицы.

Так, движение затруднено на улице Крещатик, бульварах Тараса Шевченко и Леси Украинки, улицах Михайловской, Грушевского, Шелковичной, Бассейной, Владимирской, Мечникова, Большой Житомирской, Саксаганского, Льва Толстого. Об этом сообщает сервис Google maps.

Карта пробок. Скриншот: Google mapsОтмечается, что пробки также образовались на проспекте Победы, улицах Гетьмана, Борщаговской, Чоколовском бульвере, Воздухофлотском, улице Жилянской, Черновола, Павловской, Дмитриевской, Гончара, Сечевых Стрельцов, Довженко, Тихого, Выговского, проспекте Лобановского, Голосеевском проспекте, а также на Окружной дороге.

Кроме центральных улиц, пробки притормозили движение на Подоле и Оболони. В частности, на улице Нижний вал, Глыбочицкой, Нижнеюрковской, Набережно-Луговой, Набережно-Крещатицкой, Набережном шоссе, улице Скляренко, Кирилловской, Тимошенко.


Существенные пробки образовались и на Левом берегу Киева — на Броварском проспекте, улице Окипной, Сверстюка, Миропольской, проспекте Соборности, Харьковском шоссе, Дарницкой площади, проспекте Гагарина, Днепровской набережной.

Напомним, ранее мы сообщали, что пробки в Киеве из-за сложных погодных условий заполонили весь город. Транспорт стоит практически на всех главных магистралях столицы. Движение осложняется также наличием почти двух десятков ДТП.

Источник: Ракурс


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