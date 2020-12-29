Пробки. Фото: Istock

https://racurs.ua/n148426-predprazdnichnye-probki-paralizovali-kiev-karta.html

Ракурс

Пробки в Киеве сегодня, 29 декабря, образовались по всему городу, но в основном движение машин существенно притормозилось в центральной части столицы.

Так, движение затруднено на улице Крещатик, бульварах Тараса Шевченко и Леси Украинки, улицах Михайловской, Грушевского, Шелковичной, Бассейной, Владимирской, Мечникова, Большой Житомирской, Саксаганского, Льва Толстого. Об этом сообщает сервис Google maps.



Отмечается, что пробки также образовались на проспекте Победы, улицах Гетьмана, Борщаговской, Чоколовском бульвере, Воздухофлотском, улице Жилянской, Черновола, Павловской, Дмитриевской, Гончара, Сечевых Стрельцов, Довженко, Тихого, Выговского, проспекте Лобановского, Голосеевском проспекте, а также на Окружной дороге.

Кроме центральных улиц, пробки притормозили движение на Подоле и Оболони. В частности, на улице Нижний вал, Глыбочицкой, Нижнеюрковской, Набережно-Луговой, Набережно-Крещатицкой, Набережном шоссе, улице Скляренко, Кирилловской, Тимошенко.

Существенные пробки образовались и на Левом берегу Киева — на Броварском проспекте, улице Окипной, Сверстюка, Миропольской, проспекте Соборности, Харьковском шоссе, Дарницкой площади, проспекте Гагарина, Днепровской набережной.

Напомним, ранее мы сообщали, что пробки в Киеве из-за сложных погодных условий заполонили весь город. Транспорт стоит практически на всех главных магистралях столицы. Движение осложняется также наличием почти двух десятков ДТП.