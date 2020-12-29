Затори. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n148426-peredsvyatkovi-zatory-paralizuvaly-kyyiv-karta.html

Ракурс

Затори у Києві сьогодні, 29 грудня, утворилися по всьому місту, але здебільшого рух машин істотно пригальмувався у центральній частині столиці.

Так, рух пригальмовано на вулиці Хрещатик, бульварах Тараса Шевченка і Лесі Українки, вулицях Михайлівській, Грушевського, Шовковичній, Басейній, Володимирській, Мечникова, Великій Житомирській, Саксаганського, Льва Толстого. Про це повідомляє сервіс Google maps.





Наголошується, що затори також утворилися на проспекті Перемоги, вулицях Гетьмана, Борщагівській, Чоколівському бульварі, Повітрофлотському, вулиці Жилянській, Чорновола, Павлівській, Дмитрівській, Гончара, Січових Стрільців, Довженка, Тихого, Виговського, проспекті Лобановського, Голосіївському проспекті, а також Окружній дорозі.

Окрім центральних вулиць, затори пригальмували рух на Подолі та Оболоні. Зокрема, на вулиці Нижній вал, Глибочицькій, Нижньоюрківській, Набережно-Луговій, Набережно-Хрещатицькій, Набережному шосе, вулиці Скляренка, Кирилівської, Тимошенка.

Суттєві затори утворилися і на Лівому березі Києва — на Броварському проспекті, вулиці Окіпної, Сверстюка, Миропільській, проспекті Соборності, Харківському шосе, Дарницької площі, проспекті Гагаріна, Дніпровській набережній.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що затори у Києві через складні погодні умови заполонили все місто. Транспорт стоїть практично на всіх головних магістралях столиці. Рух ускладнюється також наявністю майже двох десятків ДТП.