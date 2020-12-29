Росія повернулася у дев'яності. Фото:

https://racurs.ua/ua/n148424-rosiya-povernulasya-u-dev-yanosti-opytuvannya-v-rf-pro-2020-rik-infografika.html

Ракурс

2020 рік виявився найскладнішим для Росії з 1991 року і найважчим для особистого і сімейного благополуччя з 1998 року.

Результати нового соціологічного опитування свідчать, що вперше з 1991 року 88% росіян назвали 2020 рік, найбільш важким для країни, ніж попередній. Ще 65% респондентів заявили, що рік, що минає, особисто для них та їхніх сімей став більш важким ніж 2019 рік. Це стало найвищим показником з 1998 року. Про це свідчать дані опитування «Левада-центру», повідомляє BBC.

Зазначається, що для 50% респондентів 2020 рік став поганим або дуже поганим, а хорошим його вважають лише 10% громадян РФ. Це також рекордний показник з кінця 1990-х років. Для порівняння, в минулому році поганим рік, що минає назвали лише 15% росіян, а хорошим — 18%.

Ще 47% опитаних респондентів вважають, що цей рік став в цілому невдалим, а вдалим його вважають 44%. У 2019 році рік вдалим вважали 61% росіян, а невдалим — 29%.

Зазначається, що 64% росіян вважають, що загальний рівень життя погіршився, а 60% заявили про погіршення роботи освітніх установ, а 57% — медичних установ. Про погіршення можливості заробити вказали 59% опитаних.

Нагадаємо, результати соціологічного опитування показали, що безкоштовну вакцинацію від COVID-19 готові пройти 55% українців, а 35% — вакцинувалися б і за гроші. Водночас 40% відмовилися б від вакцини, навіть якби за неї не потрібно було платити.