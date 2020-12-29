Чи зросте кількість хворих на коронавірус після свят, розповіли у НАН

Коронавірус. Фото: Istock

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Коронавірус в Україні продовжує йти на спад, у зв’язку з чим Національна академія наук України (НАН) оприлюднила власний прогноз щодо динаміки розповсюдження хвороби.

Так, згідно з прогнозом українських науковців, до 11 січня кількість нових випадків коронавірусу на добу може знизитися до шести тисяч. Про це повідомляє прес-служба НАН.

Повідомляється, що середня кількість нових випадків коронавірусу буде досягати у середньому 7 тис. 292 — 8 тис. 225 у період з 29 грудня по 4 січня. Натомість з 5 по 11 січня в країні будуть виявляти 6 тис. 173 — 7 тис. 285 нових випадків коронавірусу.

Показники поширення епідемії в Україні за останній тиждень продовжують зниження зі сталими темпами. Репродуктивне число незначно зменшилося і склало 0.88. Репродуктивне число стало менше одиниці для всіх регіонів України, крім Луганської області, — резюмували в НАН.

При цьому, наголошується, що відсоток виявлення коронавірусу майже не змінився, і становить 29%. Причиною зниження кількості захворювань вчені вважають додаткові вихідні дні, які отримають українці через новорічні та різдвяні свята.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинацію від коронавірусу в Україні планують проводити за допомогою приватних транспортних компаній і за допомогою центру зберігання вакцини. Логістичні компанії залучать до транспортування та тривалого зберігання вакцини у наднизьких температурах. Перші поставки вакцини від COVID-19 очікують в Україні наприкінці січня — лютому.