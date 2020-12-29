Стоит ли ожидать «коронавирусный бум» после праздников, рассказали в НАН

Коронавирус. Фото: Istock

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Коронавирус в Украине продолжает идти на спад, в связи с чем Национальная академия наук Украины (НАН) обнародовала собственный прогноз по динамике распространения болезни.

Так, согласно прогнозу украинских ученых, до 11 января количество новых случаев заболевания коронавирусом в сутки может снизиться до 6 тыс. Об этом сообщает пресс-служба НАН.

Сообщается, что среднее количество новых случаев заболевания коронавирусом будет достигать в среднем 7 тыс. 292 — 8 тыс. 225 в период с 29 декабря по 4 января. В то же время с 5 по 11 января в стране будут выявлять 6 тыс. 173 — 7 тыс. 285 новых случаев заболевания.

Показатели распространения эпидемии в Украине за последнюю неделю продолжают снижение с устойчивыми темпами. Репродуктивное число незначительно уменьшилось и составило 0.88. Репродуктивное число стало меньше единицы для всех регионов Украины, кроме Луганской области, — резюмировали в НАН.

При этом, отмечается, что процент выявления коронавируса почти не изменился, и составляет 29%. Причиной снижения количества новых случаев заболевания ученые считают дополнительные выходные дни, которые получат украинцы в новогодние и рождественские праздники.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинацию от коронавируса в Украине планируют проводить с помощью частных транспортных компаний и с помощью центра хранения вакцины. Логистические компании привлекут к транспортировке и длительному хранению вакцины при сверхнизких температурах. Первые поставки вакцины от COVID-19 ожидают в Украине в конце января — феврале.