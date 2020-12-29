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Ракурс
Хаб в «Борисполе», термобоксы и пункты прививок — как проведут вакцинацию от COVID-19 в Украине

Хаб в «Борисполе», термобоксы и пункты прививок — как проведут вакцинацию от COVID-19 в Украине

29 дек 2020, 10:02
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Вакцинацию от коронавируса в Украине планируют проводить с помощью частных транспортных компаний и центра хранения вакцины.

Логистические компании привлекут к транспортировке и длительному хранению вакцины при сверхнизких температурах.

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук председатель профильного комитета Рады Михаил Радуцкий. Первые поставки вакцины от COVID-19 ожидают в Украине в конце января — феврале.

Главный вызов, по словам нардепа, — соблюдение температурного режима. Например, в двух округах немецкой Баварии приостановили вакцинацию из-за трудностей с соблюдением «холодной цепочки» при хранении вакцины от Pfizer\BioNTech. Препарат должен находиться в специальном холодильном оборудовании, поддерживающем сверхнизкие температуры: от -60 до -80 градусов.

В Украине намерены привлечь логистические компании, которые имеют необходимое оборудование и опыт. В Украине рассчитывают получать вакцины с традиционными условиями хранения (от +2 до +8 градусов). Логистическая схема будет включать создание (в Киеве или вблизи аэропорта «Борисполь») центра длительного хранения вакцин при сверхнизких температурах.

Его оборудуют вместительными холодильниками. Из такого хаба логистическая компания в специальных термобоксах будет транспортировать вакцины в прививочные пункты в регионах. Там дозы могут храниться до пяти дней в обычном холодильном оборудовании.


В одной упаковке Pfizer\BioNTech находится пять доз, после вскрытия упаковки их нужно использовать в течение шести часов. Прививание одного пациента продлится 10−15 мин. Столько же времени человек должен находиться под наблюдением врача.

Вакцинацию от COVID-19 планируют проводить в более 4 тыс. пунктах, работать будет более полутысячи мобильных бригад. Рассматривается и возможность создания временных центров вакцинации.

Источник: Ракурс


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