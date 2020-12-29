Хаб у «Борисполі», термобокси і пункти щеплень — як проведуть вакцинацію від COVID-19 в Україні, фото — Твоє місто

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Вакцинацію від коронавірусу в Україні планують проводити за допомогою приватних транспортних компаній і за допомогою центру зберігання вакцини.

Логістичні компанії залучать до транспортування та тривалого зберігання вакцини у наднизьких температурах.

Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук голова профільного комітету Ради Михайло Радуцький. Перші поставки вакцини від COVID-19 очікують в Україні наприкінці січня — лютому.

Головний виклик, за словами нардепа, — дотримання температурного режиму. Наприклад, у двох округах німецької Баварії призупинили вакцинацію через труднощі із дотриманням «холодного ланцюга» при зберіганні вакцини від Pfizer\BioNTech. Препарат має перебувати у спеціальному холодильному обладнанні, що підтримує наднизьку температуру: від -60 до -80 градусів.

В Україні мають намір залучити логістичні компанії, які мають необхідне обладнання та досвід. В Україні розраховують отримувати вакцини із традиційними умовами зберігання (від +2 до +8 градусів). Логістична схема включатиме створення (у Києві чи поблизу аеропорту «Бориспіль») центру тривалого зберігання вакцин в наднизьких температурах.

Його обладнають місткими холодильниками. З такого хабу логістична компанія у спеціальних термобоксах транспортуватиме вакцини до пунктів щеплення у регіонах. Там дози можуть зберігатись до п’яти днів в звичайному холодильному обладнанні.

В одній упаковці Pfizer\BioNTech знаходиться п’ять доз, після відкриття упаковки їх потрібно використати упродовж шести годин. Щеплення одного пацієнта триватиме 10−15 хв. Стільки ж часу людина повинна перебувати під наглядом лікаря.

Вакцинацію від COVID-19 планують проводити у понад 4 тис. пунктах щеплень, працюватиме понад півтисячі мобільних бригад. Розглядається і можливість створення тимчасових центрів вакцинації.