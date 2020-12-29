Погода в Украине 30 декабря. Фото: moemisto

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Погода в Украине 30 декабря будет облачной с прояснениями. В северных и западных областях пройдут кратковременные дожди, также прогнозируется туман, в отдельных районах видимость составит 100−300 м.

На дорогах страны, кроме южной части, удержится гололедица. Ветер южный, юго-восточный, 4−10 м/с, порывы до 15−20 м/с, сообщает Гидрометцентр.

В северных и центральных областях ночью прогнозируется 0−3° тепла, днем температура воздуха составит 4−11° выше нуля. На западе температура воздуха ночью составит 0−3° с отметкой плюс, днем столбики термометров будут варьироваться в пределах 6−9° тепла.

В восточной части ночью ожидается от 2° мороза до 1° выше нуля, днем температура воздуха поднимется до 2−5° тепла. На юге страны ночью прогнозируется 3−7° тепла, днем воздух прогреется до 8−12° с отметкой плюс.

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Погода в Киеве будет без существенных осадков. Температура воздуха ночью будет находиться в пределах 1−3° тепла, днем ожидается 6−8° выше нуля.

Погода во Львове будет теплой, днем прогнозируют дождь. Температура ночью составит 2−4° тепла, днем — 7−9° с отметкой плюс.

Погода в Одессе также ожидается теплой и без осадков. Термометры ночью будут показывать температуру в пределах 6−8° выше нуля, днем — 10−12° тепла.

Погода в Днепре будет без осадков. Ночью прогнозируют 3−5° тепла, днем будет 8−10° с отметкой плюс.

Погода в Харькове ожидается без существенных осадков. Ночью температура воздуха будет от 1° мороза до 1° тепла, днем — 3−5° тепла.

Погода в Карпатах ночью ожидается без осадков, днем прогнозируют дождь. Температура ночью составит 2−4° тепла, днем — 6−8° с отметкой плюс.

Геомагнитная обстановка в Украине 30 декабря будет достаточно спокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.

Напомним, погода на Новый год в Украине будет довольно теплой, также синоптики предупреждают о дождях.