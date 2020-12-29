Погода в Україні 30 грудня. Фото: moemisto

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Погода в Україні 30 грудня буде хмарною з проясненнями. В північних і західних областях пройдуть короткочасні дощі, також прогнозується туман, в окремих районах видимість складе 100−300 м.

На дорогах країни, крім півдня, утримається ожеледиця. Вітер південний, південно-східний, 4−10 м/с, пориви до 15−20 м/с, повідомляє Гідрометцентр.

У північних і центральних областях вночі прогнозується 0−3° тепла, вдень температура повітря складе 4−11° вище нуля. На заході температура повітря вночі буде 0−3° з позначкою плюс, вдень стовпчики термометрів будуть варіюватися в межах 6−9° тепла.

У східній частині вночі очікується від 2° морозу до 1° вище нуля, вдень температура повітря підніметься до 2−5° тепла. На півдні країни вночі прогнозується 3−7° тепла, вдень повітря прогріється до 8−12° з позначкою плюс.

Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

Погода в Києві буде без істотних опадів. Температура повітря вночі перебуватиме в межах 1−3° тепла, вдень очікується 6−8° вище нуля.

Погода у Львові буде теплою, вдень прогнозують дощ. Температура вночі становитиме 2−4° тепла, вдень — 7−9° з позначкою плюс.

Погода в Одесі також очікується теплою і без опадів. Термометри вночі показуватимуть температуру в межах 6−8° вище нуля, вдень — 10−12° тепла.

Погода в Дніпрі буде без опадів. Вночі прогнозують 3−5° тепла, вдень буде 8−10° з позначкою плюс.

Погода в Харкові очікується без істотних опадів. Вночі температура повітря буде від 1° морозу до 1° тепла, вдень — 3−5° тепла.

Погода в Карпатах вночі очікується без опадів, вдень прогнозують дощ. Температура вночі становитиме 2−4° тепла, вдень — 6−8° з позначкою плюс.

Геомагнітна обстановка в Україні 30 грудня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, погода на Новий рік в Україні буде доволі теплою, також синоптики попереджають про дощі.