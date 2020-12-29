Справа Стерненка — суд залучить перекладача з української мови на російську, фото — УНН

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У справі Сергія Стерненка суд ухвалив рішення про залучення перекладача з української мови на російську для дружин нападника на одеського активіста.

Про це повідомляється у трансляції суду. Засідання у справі про убивство та незаконне володіння зброєю відбулося у Приморському райсуді Одеси.

Стерненко за результатами засідання 29 грудня повідомив, що отримав повний текст ухвали про новий домашній арешт.

Судді в рішенні прямо написали (вже вдруге!), що будь-які ризики щодо мене відсутні та не доведені, але при цьому дали таки мені арешт, хоч це прямо суперечить засадам КПК, — заявив активіст та екс-лідер «Правого сектору» Одеси.

Стерненко зазначив, що зі своїми юристами подав апеляційну скаргу на новий запобіжний захід.

Наступне засідання у справі призначили на 5 січня.

У жовтні Офіс генерального прокурора виключив із Єдиного реєстру досудових розслідувань інформацію про підозру Івану Кузнєцову, який напав на активіста та загинув від його рук 24 травня 2018 року.

18 грудня Приморський районний суд Одеси відмовив стороні обвинувачення в обранні запобіжного заходу Стерненку у виді тримання під вартою. Активісту та блогеру призначили домашній арешт з 21.00 до 6.00.