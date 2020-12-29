Троє братів. Фото: Facebook

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Війна на Донбасі змогла не тільки об'єднати країну, а й братів однієї родини з Вінниччини, які вирішили воювати за суверенітет держави разом.

В’ячеслав, Василь і Вадим — рідні брати, які стали військовослужбовцями ЗСУ та пішли воювати на передову пліч-о-пліч. Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил.





Повідомляється, що хлопці вирішили усією родиною податися до Збройних сил, хоча і сперечалися, будучі вдома. Старший з хлопців, В’ячеслав, пішов до армії два роки тому. Недовго думаючи, слідом за старшим братом військовий однострій одягнув і середній брат — Василь. А кілька місяців тому до братів приєднався і наймолодший — Вадим.

Вдома ми могли і суперничати, і сваритися, як звичайно буває між братами, але тільки тут ми стали насправді близькими. Почали цінувати і дорожити тим, що вдома здається таким буденним і неважливим. Саме на війні ми стали братами не тільки по крові, а й по духу, — розповідають хлопці.



Таким чином, старший брат вирішив навчати військового ремесла молодших братів, які наразі мріють стати офіцерами та створити власні сім’ї.









Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українські військові-десантники в районі проведення операції Об'єднаних сил відпрацювали планову програму стрибків з парашутом. Десантування здійснювалося вдень з транспортно-бойового вертольота Мі-8. В межах навчань новачки підрозділу виконали свій перший ознайомчий парашутний стрибок з висоти 800 м, а більш досвідчені десантники — стрибки з висоти 600 метрів зі зброєю та екіпірованим десантним рюкзаком.