Братья. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n148420-doma-ssorilis-na-voyne-pomirilis-na-donbasse-vouut-troe-rodnyh-bratev-s-vinnichiny-foto.html

Ракурс

Война на Донбассе смогла не только объединить страну, но и братьев одной семьи из Винницкой области, которые решили воевать за суверенитет государства вместе.

Вячеслав, Василий и Вадим — родные брата, которые стали военнослужащими ВСУ и пошли воевать на передовую. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.



Сообщается, что ребята решили всей семьей отправиться в Вооруженные силы, хотя и спорили, будучи дома. Старший из ребят, Вячеслав, пошел в армию два года назад. Недолго думая, вслед за старшим братом военную форму одел и средний брат — Василий. А несколько месяцев назад к братьям присоединился и младший — Вадим.

Дома мы могли и соперничать, и ссориться, как это обычно бывает между братьями, но только здесь мы стали самом деле близки. Ценить и дорожить тем, что дома кажется таким обыденным и неважным. Именно на войне мы стали братьями не только по крови, но и по духу, — рассказывают братья.

Таким образом, старший брат решил учить военному ремеслу младших братьев, которые сейчас мечтают стать офицерами и создать собственные семьи.









Напомним, ранее мы сообщали, что украинские военные-десантники в районе проведения операции Объединенных сил отработали плановую программу прыжков с парашютом. Десантирование осуществлялось днем ​​на транспортно-боевом вертолете Ми-8. В рамках учений новички подразделения выполнили свой первый ознакомительный парашютный прыжок с высоты 800 м, а более опытные десантники — прыжки с высоты 600 метров с оружием и экипированным десантным рюкзаком.