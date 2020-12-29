Авария дельтаплана в Польше. Фото: nadbuzanski.strazgraniczna.pl

https://racurs.ua/n148419-sigaretnyy-charter-iz-ukrainy-razbilsya-v-polshe-foto.html

Ракурс

Дельтаплан с контрабандными сигаретами разбился в лесополосе на приграничной с Украиной территории Польши.

Такой воздушный объект польские пограничники заметили еще 21 декабря, а впоследствии разбитый дельтаплан обнаружен вблизи села Вольчины Влодавского уезда. Рядом обнаружили пилота. Мужчина был травмирован, поэтому его госпитализировали. Об этом 29 декабря сообщил Надбужанский отдел Пограничной службы Польши.

Рядом с дельтапланом пограничники обнаружили несколько коробок с сигаретами, в которых было 8 тыс. пачек на общую сумму 112 тыс. злотых (более 800 тыс. грн).

Пограничники предполагают, что мужчина планировал без посадки сбросить коробки с сигаретами на берегу реки Буг с польской стороны границы и вернуться на территорию Украины. Против украинца-контрабандиста открыли уголовное дело, ему грозит до пяти лет заключения. Уже 24 декабря задержанного передали украинским пограничникам в пункте пропуска «Ягодин-Дорогуск».

Напомним, в мае в Румынии разбился гражданский вертолет Ка-26 вблизи украино-румынской границы. Этот летательный аппарат пересек воздушное пространство Румынии нелегально и мог переправлять контрабанду, в частности, табачные изделия.