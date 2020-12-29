Аварія дельтаплана у Польщі. Фото: nadbuzanski.strazgraniczna.pl

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Дельтаплан із контрабандними цигарками розбився у лісосмузі на прикордонній з Україною території Польщі.

Такий повітряний об'єкт польські прикордонники помітили ще 21 грудня, а згодом розбитий дельтаплан виявлено поблизу села Вольчини Влодавського повіту. Поряд виявили пілота. Чоловік був травмований, тому його госпіталізували. Про це 29 грудня повідомив Надбужанський відділ Прикордонної служби Польщі.

Поряд з дельтапланом прикордонники виявили декілька коробок з цигарками, в яких було 8 тис. пачок на загальну суму 112 тис. злотих (понад 800 тис. грн).

Прикордонники припускають, що чоловік планував без посадки скинути коробки з цигарками на березі ріки Буг з польського боку кордону і повернутися на територію України. Проти українця-контрабандиста відкрили кримінальну справу, йому загрожує до п’яти років ув’язнення. Вже 24 грудня затриманого передали українським прикордонникам у пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ».

Нагадаємо, у травні в Румунії розбився цивільний вертоліт Ка-26 поблизу україно-румунського кордону. Цей літальний апарат перетнув повітряний простір Румунії нелегально й міг переправляти контрабанду, зокрема, тютюнові вироби.