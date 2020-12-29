Київ вимагає повернути подаровану Лаврову ікону з окупованого Донбасу

Ікона. Фото: Главком

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Ікона Лаврова, яку йому подарували у Боснії та Герцеговині, виявилась українською. У зв’язку з цим українська влада звернулася до уряду країни з проханням невідкладно повернути ікону до України.

За словами речника українського Міністерства закордонних справ Олега Ніколенка, українська сторона хоче отримати ікону для «детальних експертиз». Про це повідомляє BBC.

Наголошується, що міжнародний скандал спалахнув після того, як 14 грудня Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову 300-літню ікону українського походження.

Як виявилося, ця ікона походить з непідконтрольного Україні Луганська — про це свідчать зображені на ній печатки. Посольство України направило спеціальну ноту владі Боснії та Герцеговини. Прокуратура країни відкрила справу за зверненням України.

На фоні скандалу влада Росії повернула ікону Боснії і Герцеговині. Натомість представники члена президії країни Мілорада Додіка стверджують, що ікона Святого Миколая, яку політик подарував главі МЗС Росії Сергію Лаврову, нібито є «родинною іконою».

Однак ніяких підтверджувальних документів про законність переміщення ікони на територію Боснії і Герцеговини надано не було. Таким чином, питання про справжні обставини потрапляння артефакту в Боснію і Герцеговину та шляхи набуття його у власність залишається відкритим, — зазначили в МЗС України.

Українська сторона також заявила, що готова до співпраці з боснійсько-герцеговинськими слідчими органами для з’ясування всіх обставин, пов’язаних із вивезенням ікони з держави.

Наголошується, що ікону на Балкани міг привезти нинішній голова організації ветеранів Республіки Сербської Душко Вукотич, оскільки саме Вукотич подарував її співпрезиденту Боснії і Герцеговини Мілораду Додіку 29 травня 2018 року.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що скандал з українською іконою з окупованого Луганська, яка незаконно опинилася у Боснії та Герцеговині і була подарована очільнику МЗС країни-агресора Сергію Лаврову, спричинив парламентську кризу у Сараєво. Опозиція в Республіці Сербській, яка є частиною Боснії та Герцеговини, вимагає відставки свого представника у президії країни Мілорада Додіка.