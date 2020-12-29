Киев требует вернуть подаренную Лаврову икону с оккупированного Донбасса

Икона. Фото: Главком

https://racurs.ua/n148418-kiev-trebuet-vernut-podarennuu-lavrovu-ikonu-s-okkupirovannogo-donbassa.html

Ракурс

Икона Лаврова, которую ему подарили в Боснии и Герцеговине, оказалась украинской. В связи с этим украинские власти обратились к правительству страны с просьбой безотлагательно вернуть икону в Украину.

По словам представителя Министерства иностранных дел Олега Николенко, украинская сторона хочет получить икону для «детальных экспертиз». Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что международный скандал разгорелся после того, как 14 декабря Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову 300-летнею икону украинского происхождения.

Как оказалось, эта икона была вывезена с неподконтрольного Украине Луганска — об этом свидетельствуют изображенные на ней печати. Посольство Украины направило специальную ноту властям Боснии и Герцеговины. Прокуратура страны возбудила дело по обращению Украины.

На фоне скандала власти России вернули икону Боснии и Герцеговине. В то же время представители член президиума страны Милорад Додик утверждает, что икона Святого Николая, которую политик подарил главе МИД России Сергею Лаврову, якобы является «семейной иконой».

Однако никаких подтверждающих документов о законности перемещения иконы на территорию Боснии и Герцеговины предоставлено не было. Таким образом, вопрос об истинных обстоятельствах попадания артефакта в Боснию и Герцеговину и пути его вступления в собственность остается открытым, — отметили в МИД Украины.

Украинская сторона также заявила, что готова к сотрудничеству с боснийско-герцеговинскими следственными органами для выяснения всех обстоятельств, связанных с вывозом иконы из страны.

Отмечается, что икону на Балканы мог привезти нынешний глава организации ветеранов Республики Сербской Душко Вукотич, поскольку именно Вукотич подарил ее сопрезиденту Боснии и Герцеговины Милораду Додику 29 мая 2018 года.

Напомним, ранее мы сообщали, что скандал с украинской иконой из оккупированного Луганска, которая незаконно оказалась в Боснии и Герцеговине и была подарена главе МИД страны-агрессора Сергею Лаврову, вызвал парламентский кризис в Сараево. Оппозиция в Республике Сербской, которая является частью Боснии и Герцеговины, требует отставки своего представителя в президиуме страны Милорада Додика.