Срок защитного действия COVID-вакцины назвали вирусологи. Фото: Газета Ру

https://racurs.ua/n148417-srok-zaschitnogo-deystviya-covid-vakciny-nazvali-virusologi.html

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Вакцина от коронавируса может иметь защитное действие не один год, уверены эксперты.

Обеспеченная с помощью вакцинации защита продлится несколько лет. Об этом свидетельствует информация на основе ряда данных, заявил профессор по исследованию вакцин в школе медицины «Икан» медицинского центра «Маунт-Синай» Флориан Краммер в интервью ORF.

Вирусолог отметил, что сейчас уже можно заявить о том, что у людей, которые переболели на коронавирус, иммунитет длится несколько месяцев. Но некоторые исследования свидетельствуют, если у человека есть антитела против вируса, то риск снова заболеть очень низок.

Уже есть хорошие исследования, которые показывают, что ответ антител в начале несколько снижается, а затем начинает стабилизироваться между пятым и седьмым месяцем. И вполне может быть, что эти антитела потом остаются на годы. Нечто похожее я ожидаю и от вакцинации, — заявил Краммер.

Напомним, в Кабмине заявили, что Украина получит 16 млн доз вакцины от коронавируса в рамках программы COVAX. Этих доз хватит, чтобы прививки получили 8 млн украинцев. Прежде всего в Украине вакцинируют от коронавирусной болезни COVID-19 медиков и людей из групп риска.