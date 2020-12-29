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Строк захисної дії COVID-вакцини назвали вірусологи. Фото: Газета Ру

Строк захисної дії COVID-вакцини назвали вірусологи

29 гру 2020, 15:48
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Вакцина від коронавірусу може мати захисну дію не один рік, впевнені експерти.

Забезпечений з допомогою вакцинації захист триватиме кілька років. Про це свідчить інформація на основі низки даних, заявив професор із дослідження вакцин у школі медицини «Ікан» медичного центру «Маунт-Синай» Флоріан Краммер в інтерв’ю ORF.

Вірусолог зазначив, що наразі вже можна заявити про те, що у людей, які перехворіли на коронавірус, імунітет триває кілька місяців. Але деякі дослідження свідчать, якщо у людини є антитіла проти вірусу, то ризик знову захворіти дуже низький.


Уже є хороші дослідження, які показують, що відповідь антитіл на початку дещо знижується, а потім починає стабілізуватися між п’ятим та сьомим місяцем. І цілком може бути, що ці антитіла потім залишаються на роки. Щось схоже я очікую і від вакцинації, — заявив Краммер.

Нагадаємо, у Кабміні заявили, що Україна отримає 16 млн доз вакцини від коронавірусу в межах програми COVAX. Цих доз вистачить, щоб щеплення отримали 8 млн українців. Насамперед в Україні вакцинують від коронавірусної хвороби COVID-19 медиків та людей із груп ризику.


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